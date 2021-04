Iron Harvest: Operation Eagle annunciato, arriverà a maggio

King Art Games ha annunciato la prima espansione per Iron Harvest, che prenderà il nome di Operation Eagle. Questo contenuto aggiuntivo, che sarà anche disponibile in versione standalone, senza bisogno del gioco base, aggiungerà la fazione della American Union of Usonia al gioco e, come possiamo vedere dal trailer d’annuncio, anche qualche aerea novità.











Con l’arrivo dell’Usonia, infatti, anche tutte le altre fazioni saranno dotate di nuove unità aree e antiaeree, aumentando lo spessore tattico degli scontri dieselpunk. Tutte queste nuove unità, i nuovi edifici e le nuove mappe saranno rese disponibili gratuitamente anche a chi possiede il gioco base. Chi invece acquisterà Iron Harvest: Operation Eagle, disponibile a partire dal 27 maggio, potrà avere accesso alla fazione a stelle e striscie e alla sua campagna, che può essere affrontata anche tramite il gioco cooperativo.

Per approfittare dell’annuncio, inoltre, Deep Silver e King Art hanno organizzato un free weekend di Iron Harvest, che avrà inizio il 29 aprile alle 19:00 ora locale e finirà il 3 maggio alle 19:00.