Ratchet & Clank: Rift Apart, ecco il gameplay dello State of Play

Sony l’aveva promesso qualche giorno fa e ha mantenuto fede alla sua parola: allo State of Play di stasera, il pezzo forte sono stati i ben 16 minuti di gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart. Il lungo video ci permette di dare una lunga occhiata alla realtà alternativa in cui il malvagio Nefarious ha trionfato, fondando un’enorme città a lui dedicata che Ratchet si troverà ad attraversare alla ricerca del suo perduto compagno.











Il video mette anche in piena mostra le potenzialità dell’hardware PS5, che ha permesso a Insomniac Games di creare una città immensa e ricca di vitalità. Cioè, vitalità per modo di dire: l’imperatore Nefarious ha infatti reso fuorilegge tutte le forme di vita. C’è però chi si oppone al suo dominio: la lombax Rivet, che ricoprirà il ruolo di coprotagonista in Ratchet & Clank: Rift Apart. Ricordiamo che manca ancora poco al lancio del titolo, previsto per l’11 giugno in esclusiva su PS5.