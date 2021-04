Among Us è in arrivo sulle console PlayStation

Non solo Ratchet & Clank: Rift Apart durante l’ultimo State of Play, la compagnia giapponese ha difatti reso noto che presto sulle console PlayStation approderà anche Among Us.











Innersloth ha difatti annunciato che il videogioco multiplayer approderà su PS4 e PS5 entro la fine dell’anno, portando con sé anche alcuni oggetti di personalizzazione estetica ispirati proprio a Ratchet & Clank. Le versioni PlayStation di Among Us supporteranno il multiplayer online cross-platform.

Vi ricordiamo che Among Us è attualmente disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, e dispositivi mobili.