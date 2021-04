Hot Wheels Unleashed: pubblicato un nuovo video di gameplay

Milestone ha confezionato un nuovo video di gameplay di Hot Wheels Unleashed, il videogioco di corse automobilistiche dedicato alle celebri macchinine giocattolo.











Questa volta ci viene presentata una nuova pista in un’ambientazione inedita: un grattacielo in costruzione. Il tracciato si sviluppa in verticale, tra gli immancabili giri della morte e binari disposti su tre livelli dell’edificio in divenire. Il nuovo video di gameplay rappresenta anche l’occasione per introdurre sei nuovi veicoli degli oltre sessanta che saranno disponibili al lancio: si tratta di Bump Around, Mountain Mauler, Sandivore, Boom Car, Buns of Steel, Fast Gassin 4 Motosaurus.

Infine, vi ricordiamo che Hot Wheels Unleashed sarà disponibile dal 30 settembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.