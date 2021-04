Destiny 2: la Volta di Vetro sta per tornare, ecco quando

Sapevamo già che la Volta di Vetro sarebbe tornata in Destiny 2, ora Bungie ha annunciato esattamente quando sarà possibile addentrarsi nuovamente nel raid del primo videogioco della serie.

Attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale della compagnia, è stato infatti reso noto che l’incursione debutterà il prossimo 22 maggio. Da quella data, e per sole ventiquattro ore, sarà possibile partecipare a una sfida che riduce artificialmente il livello dell’equipaggiamento dei Guardiani. Coloro i quali risuciranno a completare la Volta di Vetro durante queste prime ventiquattro ore riceveranno una ricompensa speciale.

Dal momento che molti giocatori conoscono a menadito il raid, però, Bungie ha previsto anche un nuovo livello di difficoltà che prevede il completamento di sfide aggiuntive durante l’incursione. In caso di fallimento, il team verrà immediatamente rispedito all’inizio della Volta di Vetro.

Il raid farà parte della quattordicesima stagione di Destiny 2, che partirà l’11 maggio su tutte le piattaforme.

