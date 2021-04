La notizia era già nell’aria da qualche settimana, ma ora ne abbiamo avuto la conferma: Star Wars Jedi: Fallen Order riceverà un vero e proprio upgrade per le console PS5 e Xbox Series X|S.

Lo veniamo a sapere grazie a un breve messaggio pubblicato sul sito ufficiale di Star Wars in vista delle celebrazioni per il 4 maggio, lo Star Wars Day. Qui leggiamo che Electronic Arts e Respawn Entertainment stanno lavorando a un aggiornamento che porterà delle non meglio specificate migliorie tecniche all’action game.

Non si conoscono i dettagli, né quando sarà possibile mettere mano sulle versioni next-gen di Star Wars Jedi: Fallen Order, tuttavia è stato confermato che l’upgrade sarà del tutto gratuito per i possessori del gioco nei formati per PS4 e Xbox One. Ulteriori informazioni verranno diffuse in futuro.

