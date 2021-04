R-Type Final 2 ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Gioite, nostalgici! Uno dei giochi più famosi dai tempi delle sale arcade è tornato alla ribalta con un nuovo capitolo. R-Type Final 2 è infatti ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E anche se non siete giocatori che ormai si avventurano verso gli anta (o già ci sono arrivati…), beh, questa è una buona occasione per scoprire la serie.











A dispetto della sua gloriosa tradizione, R-Type Final 2 è stato pensato per sistemi moderni, e include molteplici opzioni di personalizzazione della nostra navicella. Nessun accrocchio estetico potrà però salvarvi dalla furia dei Bydo: per quello, dovrete imparare a gestire abilmente la modalità force e quella beam. Se volete saperne di più, fate un salto a leggere la recensione del Paolone redazionale.