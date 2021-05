Konami annuncia che non sarà presente all'E3 2021

Tornando sui suoi passi rispetto a quanto precentemente annunciato, Konami ha dichiarato che non sarà presente all’E3 2021. La decisione è stata presa, stando al comunicato, per “ragioni di tempistica”; il publisher è infatti impegnato in “una varietà di progetti importanti” che, però, non sono ancora evidentemente pronti per essere mostrati sul palco digitale dell’E3. Konami, in ogni caso, rassicura che avrà altro da mostrare nei prossimi mesi.

Oltre all’annuale versione di eFootball PES, per il quale il publisher ha di recente siglato un accordo esclusivo con il Napoli, su cosa abbia in mente Konami possiamo avanzare solo ipotesi. In questo periodo di remake e remaster, per esempio, potrebbe decidere di sfruttare le sue IP di Castlevania e di Metal Gear Solid per dare nuova vita ai primi capitoli. In termini più concreti, il publisher nipponico ha di recente presentato il promettente metroidvania GetsuFumaDen.