Siege Survival: Gloria Victis, annunciata la data di uscita

Il publisher Ravenscourt e gli sviluppatori FishTank Studio e Black Eye Games hanno annunciato la data di uscita di Siege Survival: Gloria Victis, il particolare gestionale con elementi presi in prestito dai videogiochi di sopravvivenza di cui abbiamo parlato in una recente anteprima.

Il gioco sarà disponibile dal prossimo 18 maggio su PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store, con uno sconto di lancio pari al 20% che durerà per una settimana intera.

Il survival di strategia e gestione medievale racconta la storia di come un’umile banda di civili, intrappolata da un esercito assediantein una piccola fortezza, tenta di sopravvivere mentre cerca di aiutare come può le ultime truppe in difesa della città. Gli sviluppatori hanno inoltre aggiornato la demo disponibile su Steam, permettendo agli interessati di provare i primi sette giorni di Siege Survival: Gloria Victis.

