Xbox Game Pass: in arrivo FIFA 21, Red Dead Online e altro ancora

Eccoci arrivati al regolare appuntamento dedicati ai giochi che vanno ad aggiungersi al catalogo Xbox Game Pass. Questa settimana, il vero pezzo da novanta è indubbiamente FIFA 21: il titolo arriva sul servizio Microsoft tramite EA Play, il che significa che su console avrete bisogno della sottoscrizione Ultimate. Gli utenti console che cercano un confronto dove la scorrettezza è all’ordine del giorno saranno contento di poter mettere le mani su Red Dead Online, che ricordiamo include anche attività meno stressanti che non lo scambio di revolverate. Microsoft, inoltre, continua a tener fede alle sue passate dichiarazioni con l’arrivo di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster sull’Xbox Game Pass (e se state per scoprirli per la prima volta, auguri poi a levarvi dalla mente To Zanarkand). Ma ecco la lista completa dei titoli in arrivo:

(PC e Console) – 4 maggio FIFA 21 (PC e Console, tramite EA Play) – 6 maggio

(Console, Cloud) – 13 maggio Remnant: From the Ashes (PC) – 13 maggio