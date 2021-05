Marvel rivela le date dei suoi prossimi film, include teaser dei Fantastici 4

Il nuovo video pubblicato dai Marvel Studios, accompagnato dall’immortale voce di Stan Lee, è dedicato ai film del Marvel Cinematic Universe. Oltre a ripercorrere la strada fatta finora, non manca però di dare uno sguardo al futuro, includendo anche una carrellata di date, molte delle quali ancora non annunciate. E subito dopo la serie di date, non manca nemmeno un teaser che rimanda evidentemente ai Fantastici Quattro, dei quali appare il simbolo; niente data in questo caso, però, quasi a suggerire che per vedere la First Family sul grande schermo bisognerà attendere a lungo.











Ecco dunque le date dei prossimi film Marvel presentate nel corso del video. Tenete presente che alcune di queste, come quella di Black Widow, erano già note:

Black Widow – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli – Settembre 2021

– Settembre 2021 Eternals – Novembre 2021

– Novembre 2021 Spider-Man: No Way Home – Dicembre 2021

– Dicembre 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Marzo 2022

– Marzo 2022 Thor: Love and Thunder – Maggio 2022

– Maggio 2022 Black Panther: Wakanda Forever – Luglio 2022

– Luglio 2022 The Marvels – Novembre 2022

– Novembre 2022 Ant Man and the Wasp: Quantumania – Febbraio 2023

– Febbraio 2023 Guardians of the Galaxy Vol. 3 – Maggio 2023

Le date non sono però l’unica nuova informazione. Il video include anche qualche breve frammento del film Eternals, per la prima volta visto in azione, e il titolo ufficiale del seguito di Captain Marvel, cioè The Marvels. Un riferimento, senza dubbio, al prossimo arrivo nell’universo narrativo di Ms. Marvel, che a quanto pare oltre ad avere una serie Disney+ giocherà una parte anche sul grande schermo.