Sony annuncia la partnership tra PlayStation e Discord

Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione con Discord per portare il popolare servizio di messaggistica sulle piattaforme PlayStation.

Questa partnership si concretizzerà all’inizio del prossimo anno, quando verrà implementata l’integrazione nativa tra il PlayStation Network e Discord, permettendo così agli utenti di entrambe le piattaforme di partecipare a chat, community e comunicare molto più facilmente tra loro.

Non è tutto perché Sony ha anche fatto sapere di aver investito in Discord, diventando uno degli azionisti di minoranza della compagnia.

La notizia di questa nuova collaborazione tra PlayStation e Discord arriva all’indomani del presunto rifiuto di quest’ultima a un’acquisizione da parte di Microsoft. Che le cose siano collegate?

