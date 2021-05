Sony aggiorna il marchio di Sunset Overdrive

Sony ha recentemente aggiornato la pratica relativa al marchio di Sunset Overdrive. Nello specifico, dallo scorso 26 aprile la compagnia giapponese è diventata ufficialmente la detentrice della proprietà intellettuale del videogioco targato Insomniac Games, parte dei PlayStation Studios da poco meno di due anni.

Sunset Overdrive venne sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Microsoft come esclusiva Xbox One, per poi approdare in seguito anche su PC. Ora è possibile che la nuova registrazione del marchio possa indicare una possibile conversione per le console PlayStation, o magari un seguito per PS5.

Fatto sta che appena due mesi fa Drew Murray è tornato a far parte dell’organico di Insomniac Games: Murray è stato proprio il game director di Sunset Overdrive. Tuttavia lo studio è attualmente impegnata nello sviluppo di Ratchet & Clank: Rift Apart, che però è ormai prossimo all’uscita.

