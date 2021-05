David Jaffe, creatore di God of War, si unisce a Movie Games

L’industria videoludica è in continua evoluzione, e non manca di andare a ripescare anche nomi che non si sentivano da qualche tempo. Come per esempio David Jaffe, il creatore della serie God of War e di Twisted Metal che nel corso di un’intervista con un sito d’informazione polacco ha rivelato di essersi unito a Movie Games. Lo studio polacco ha di recente rilasciato il titolo horror dai temi erotici Lust from Beyond che, a dispetto del budget limitato, non manca di buone qualità. È stato proprio quest’ultimo titolo a intrigare Jaffe, che è poi stato contattato da Movie Games, con il quale ha rapidamente stretto un accordo.

Per ora, il ruolo di David Jaffe sarà principalmente consultivo e di supervisione, ma né lui né Movie Games escludono la futura possibilità di un ruolo più attivo. Difficilmente, però, vedremo un remake o una remaster di Twisted Metal.