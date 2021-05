John Justice, Vice President e Head of Product di Stadia, lascia Google

Come segnalato da 9t05google, il vice presidente e Head of Product di Stadia John Justice ha lasciato Google. E se da un lato la compagnia di Mountain View ha più volte espresso il suo ottimismo nei confronti del progetto e del suo futuro, dall’altra questo genere di notizie non sono certo presagi benauguranti. La notizia arriva a margine di una serie di riorganizzazioni interne presso Google, non necessariamente legate a Stadia; ma d’altro canto, gli ultimi mesi hanno visto la cancellazione di progetti di alto profilo oltre che, ovviamente, la chiusura di tutti gli studi di sviluppo interni.

