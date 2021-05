Destiny 2: ecco il trailer della Stagione del Tecnosimbionte

Pronti a nuove avventure in quel di Destiny 2? La Stagione del Tecnosimbionte si avvicina, e stavolta sembra proprio che siano i Vex ad aver deciso di rompere le scatole. Le birbantissime forme di vita sintetiche hanno infatti fatto piombare l’Ultima Città in una notte eterna, e l’unico modo per risolvere la questione è trovare Mithrax, il Tecnosimbionte. La risoluzione dell’infinita notte passerà attraverso la nuova attività a 6 giocatori Violazione.











La Stagione del Tecnosimbionte porterà con sé anche un pizzico di nostalgia, con il ritorno della Volta di Vetro, raid del primo Destiny che ci vedrà attraversare fratture spaziotemporali. Con l’aggiornamento, su Destiny 2 arriverà anche la sintesi dell’armatura, che ci permetterà di scegliere l’aspetto che preferiamo senza per questo sacrificare indispensabili statistiche. La Stagione avrà inizio l’11 maggio e durerà fino al 24 agosto; potete trovare tutte le informazioni in merito sul sito ufficiale.