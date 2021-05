Call of Duty: Mobile sale a quota 500 milioni di download

Call of Duty: Mobile si è rivelato senz’altro un grande successo per Activision, che ora può festeggiare il raggiungimento del traguardo dei 500 milioni di download sin dal lancio avvenuto sul finire del 2019.

Si tratta di una cifra considerevole, soprattutto in relazione ai ricavi che questo spin-off per dispositivi mobili ha generato. Grazie all’ultimo report finanziario depositato dallo stesso publisher, veniamo a sapere che Call of Duty: Mobile ha portato la bellezza di un miliardo di dollari nelle casse di Activision. Non è tutto, perché la compagnia americana prevede che la crescita di utenti e ricavi sia destinata ad aumentare a ritmi serrati.

Nel frattempo, per celebrare questo traguardo, gli utenti di Call of Duty: Mobile riceveranno un dono virtuale da riscattare in-game.

