Legends of Runeterra: arriva l'espansione Custodi dell'Antico

Custodi dell'Antico, la nuova espansione di Legends of Runeterra, sta per essere resa disponibile. Gli utenti del gioco di carte digitale targato Riot Games non dovranno attendere a lungo: l'aggiornamento verrà infatti pubblicato questa sera alle ore 20:00.











L’espansione introduce una nuova parola chiave, Danza delle lame, che può cambiare le sorti dello scontro in qualunque momento, anche senza un gettone d’attacco. Custodi dell’Antico aggiunge inoltre 42 carte collezionabili del tutto inedite, inclusi tre nuovi campioni: Zilean, Malphite e Irelia.

Riot Games ha infine approfittato del lancio di Custodi dell’Antico per apportare alcune modifiche di bilanciamento alle carte di Legends of Runeterra già esistenti: “I mazzi Nasus Thresh sono molto popolari e superano costantemente le soglie di percentuale di vittorie (55%) e di utilizzo (15%) che consideriamo salutari,” dichiara un portavoce della compagnia. “Abbiamo fatto delle piccole modifiche alla parte Isole Ombra del mazzo che hanno continuato a causare problemi al meta. Per ora, anche se Nasus è chiaramente una potenza per il mazzo, vogliamo lasciare intatto il potere di Shurima. Stiamo tenendo sotto controllo Nasus per continuare a monitorare le sue prestazioni mentre studiamo eventuali modifiche future, se dovesse continuare a comportarsi così bene.“