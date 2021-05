Biomutant: THQ Nordic pubblica un trailer a tema Star Wars

Per chi non fosse dotato di calendario, ieri era il quattro maggio, giornata tradizionalmente dedicata alla saga di Star Wars. E Biomutant non ha mancato di approfittare dell’occasione, pubblicando un trailer distintamente ispirato alla space opera, sia come presentazione, che come abbigliamento dei piccoli protagonisti che in termini di accompagnamento musicale. Se l’intento è riuscito, a voi il compito di giudicarlo.











Come ci ricorda la chiusura del trailer, l’action RPG Biomutant sarà disponibile a partire dal 25 maggio su PC, PS4 e Xbox One. Se volete saperne di più sul titolo di Experiment 101, non mancate di andare a guardarvi il trailer dedicato al combattimento e quello sul mondo di gioco.