La Gamescom 2021 sarà nuovamente un evento digitale

Così come l’anno scorso, e come il prossimo E3, anche la versione 2021 della Gamescom si terrà in formato completamente digitale. Come comunicato da Koelnmesse, la decisione è stata presa basandosi non solo sulla situazione attuale della pandemia, ma anche per garantire certezza della programmazione ai partner in tutto il mondo, ed evitare cancellazioni in caso di sviluppi infausti. L’onore di aprire le danze spetterà ancora una volta a Geoff Keighley e al suo Opening Night Live, che l’anno scorso aveva contato più di due milioni di spettatori. L’Opening Night Live avrà luogo il 25 agosto, mentre la Gamescom durerà fino al 27 agosto. Ancora una volta, lo show sarà completamente gratuito.

Non è ancora dato sapere la lista dei publisher e sviluppatori che parteciperanno all’evento, ma non dubitiamo che tutti i nomi più importanti saranno presenti ancora una volta.