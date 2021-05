Nintendo presenta Laboratorio di Videogiochi per Switch

Nintendo ha svelato a sorpresa un nuovo titolo per Nintendo Switch: si tratta di Laboratorio di Videogiochi (Game Builder Garage in inglese), un software che permette agli utenti di dar sfogo alla creatività e progettare nuovi giochi.











Laboratorio di videogiochi offre infatti numerose lezioni guidate che insegnano le basi della programmazione visuale usando stravaganti creature chiamate Nodon. Il tutto senza che sia necessario avere già esperienza in materia. Grazie ai Nodon sarà possibile imparare a creare videogiochi a partire dalle fondamenta. In questo modo si potranno apprendere i concetti di base della programmazione in modo divertente e intuitivo. Sarà inoltre possibile cimentarsi nella creazione di giochi di vari generi, da platform a scorrimento orizzontale a giochi di corse e persino sparatutto ambientati nello spazio.

Non mancherà la possibilità di condividere le proprie creazioni sia tramite connessione wireless locale che via Internet. In più, attivando la modalità Programmazione libera saremo in grado di studiare in dettaglio la programmazione dei giochi creati da altri utenti.

Laboratorio di videogiochi sarà disponibile in Europa dall’11 giugno, solo in digitale tramite Nintendo eShop, al prezzo di € 29,99.