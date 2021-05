The King of Fighters XV: il trailer di Ryo Sakazaki e Robert Garcia

SNK ha pubblicato un nuovo trailer di The King of Fighters XV, ma questa volta il reveal è doppio: il video è infatti dedicato a due personaggi. Stiamo parlando di Ryo Sakazaki e Robert Garcia, che si scontrano in una lotta senza esclusione di colpi per mettere in mostra le loro rispettive abilità marziali.











Ryo Sakazaki e Robert Garcia faranno parte del Team Art of Fighting, ma non saranno da soli: nella squadra troveremo anche King, rivelata con un apposito trailer un mese fa.

The King of Fighters XV, lo ricordiamo, sarà sugli scaffali nel corso del 2021, sebbene ancora non si conoscano le piattaforme di riferimento.