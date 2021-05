Returnal: l'ultima patch rischia di corrompere i salvataggi

Attenzione esploratori del pianeta Atropo! L’ultima patch di Returnal (qui la nostra recensione), quella che porta il gioco alla versione 1.33, potrebbe corrompere i vostri salvataggi.

A dare la triste notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori di Housemarque, che con un messaggio diffuso via Twitter nella tarda serata di ieri hanno fatto sapere di avere rimosso l’update e aver fatto un rollback alla versione 1.31 del gioco. Ciò significa che chi non ha ancora scaricato l’aggiornamento 1.33 dovrebbe poter dormire sonni tranquilli, mentre chi ha effettuato l’update deve reinstallare il gioco da zero per tornare alla versione precedente.

Nel frattempo, il team finlandese afferma di essere al lavoro su un hotfix per Returnal che dovrebbe essere pubblicato nelle prossime ore.

Condividi con gli amici Inviare