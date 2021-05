Electronic Arts acquisisce Metalhead Software

Electronic Arts ha annunciato di aver acquisito Metalhead Software, la compagnia canadese responsabile della serie Super Mega Baseball. La realtà con sede a Victoria, nella British Columbia, entrerà a far parte della scuderia EA Sports.

Il publisher a stelle e strisce fa sapere che questa acquisizione permetterà a Metalhead Software di sfruttare le risorse di Electronic Arts per crescere come studio e far crescere il franchise di Super Mega Baseball. L’accordo, infatti, comprende anche il passaggio dei diritti sulla proprietà intellettuale della serie.

Electronic Arts motiva l’acquisizione con la volontà di consolidare la sua posizione nell’ambito dei videogiochi sportivi, una politica che è già iniziata con il precedente acquisto di Codemasters.

