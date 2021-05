Devolver Digital sarà presente al prossimo E3 2021

Come saprete, quest’anno causa pandemia l’E3 2021 si terrà in formato esclusivamente digitale con la partecipazione di svariati sviluppatori e publisher. Veniamo ora sapere che tra questi ci sarà anche Devolver Digital.

Il publisher specializzato in videogiochi indipendenti ha difatti svelato con un laconico cinguettio di avere dei progetti per la prossima kermesse virtuale. È dunque probabile che Devolver Digital approfitterà della cornice dell’E3 2021 per svelare le novità in arrivo, magari diffondendo un altro video surreale come quelli che abbiamo avuto modo di visionare gli scorsi anni.

Nel frattempo vi ricordiamo che quest’anno l’E3 si terrà tra poco più di un mese: dal 12 al 15 giugno.

