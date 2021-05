Tactical Breach Wizards dà il via alla Act One beta, ecco il trailer

Vi siete mai chiesti come sarebbe SWAT, ma se invece di interpretare agguerriti agenti di polizia controllassimo una squadra di maghi altamente specializzati? Evidentemente quelli di Suspicios Developments sì, visto che si sono dati da fare per creare Tactical Breach Wizards, un gioco che ci permette di fare esattamente questo. Il gioco è ancora lontano dal lancio, ma ha da poco dato il via a una nuova beta per la quale è anche stato preparato un trailer.











Come spiegato nell’annuncio su Steam, accedere alla beta è relativamente semplice: vi basterà andare sulla pagina del gioco e premere il tasto Richiedi Accesso. Ovviamente, solo un numero limitato di giocatori potrà avere accesso a questa versione del gioco, ma Suspicious Development continuerà a invitare gente per tutta la durata della beta, cioè circa tre settimane.

Ricordiamo che gli sviluppatori di Tactical Breach Wizards sono gli stessi degli ottimi Gunpoint e Heat Signature, quindi se siete fan di questi due titoli, non mancate di tenerlo d’occhio.