Scarlet Nexus: Bandai Namco rivela l'opening movie del suo action RPG

Scarlet Nexus è uno di quei titoli che giocano tanto sull'estetica anime, non solo per quanto riguarda protagonisti e mondo di gioco ma anche, a quanto pare, per l'opening movie. Ed effettivamente a noi come sigla sembra anche parecchio orecchiabile, ma lasciamo a voi il compito di giudicare.











Per il gioco vero e proprio, quello ci vedrà impegnati a prendere parte a spedizioni contro gli Estranei, pericolosi mutanti particolarmente interessati a separare gli esseri umani dai loro cervelli. I due protagonisti e i loro alleati, per fortuna, potranno contare sui loro poteri psionici, che nel caso di Yuito e Kasane permetteranno loro di lanciare qualunque oggetto capiti a tiro contro i nostri nemici. Scarlet Nexus uscirà il 25 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ed è attualmente disponibile per il preordine nelle tre edizioni Standard, Deluxe e Guardian. Il gioco, tra l’altro, riceverà anche la sua serie animata prodotta da Sunrise (Code Geass).