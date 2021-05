Observer: System Redux sbarca su PS4 e Xbox One

Bloober Team e Koch Media hanno annunciato che Observer: System Redux sta per approdare anche su PS4 e Xbox One, dopo essere stato pubblicato nei formati per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

System Redux è una versione riveduta e corretta di Observer che propone un gameplay ampliato, comprensivo di meccaniche di gioco inedite, nuovi segreti da svelare, dinamiche stealth rivisitate, interrogatori neurali aggiuntivi e miglioramenti della qualità dell’esperienza apportati grazie al contributo della community.

Il gioco sarà disponibile anche in formato fisico a partire dal prossimo 16 giugno. La Day One Edition include il gioco, un artbook con copertina morbida e la colonna sonora.

