Final Fantasy VII Remake Intergrade: Square Enix pubblica il trailer finale

Square Enix ha pubblicato il cosiddetto "Final Trailer" per Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione per PS5 dell'acclamato remake. Ricordiamo che oltre al gioco base, questa versione includerà anche un episodio aggiuntivo dedicato a Yuffie Kisaragi, la ninja di Wutai impegnata nel tentativo di strappare una preziosa materia dalle grinfie della Shinra, accompagnata in questo da Sonon Kusakabe. Il trailer, tra l'altro, include alcuni spezzoni di gameplay e almeno un paio di boss battle prese proprio da questo episodio, quindi occhio se volete risparmiarvi gli spoiler.











Final Fantasy VII Remake Intergrade sarà disponibile a partire dal 10 giugno su PS5, e rimarrà esclusiva di questa console per almeno sei mesi. Chi ha già acquistato il remake su PS4 potrà fare l’upgrade gratuito, ma dovrà acquistare separatamente l’episodio con Yuffie Kisaragi.