SEGA annuncia ufficialmente Lost Judgement

La notizia era già trapelata grazie a un leak del PlayStation Store giapponese, ma l’attesa fino all’annuncio ufficiale è stata breve. Nel corso dell’evento Judgement Day, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno infatti presentato Lost Judgement, sequel di Judgement, gioco investigativo e spin-off della serie Yakuza uscito nel 2019. Il titolo vedrà ancora una volta Takayuki Yagami alle prese con un difficile caso, una storia di vendetta che andrà a mischiarsi con il pericoloso sottobosco criminale giapponese.











Ryu Ga Gotoku ha insistito a lungo sull’impegno profuso in questo sequel. Il combattimento, per esempio, è stato espanso e potenziato rispetto all’originale, e include ora un nuovo stile: a Tigre e Gru andrà infatti ad aggiungersi anche lo stile del Serpente, perfetto per chi vuole aspettare che sia il nemico a scoprirsi. Ma interventi sono anche stati fatti su ogni altro componente del gioco, dalle investigazioni agli inseguimenti alla qualità dei filmati. E, ovviamente, sarà presente tutta la serie di minigiochi a variabile grado di assurdità che da sempre contraddistingue i giochi di Ryu Ga Gotoku Studio. Lost Judgement lancerà globalmente su PS4 e PS5 il 24 settembre 2021.