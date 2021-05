Shadow Warrior 3: pubblicato un nuovo video di gameplay

A distanza di ormai quasi un anno dall’ultimo video di gameplay, Shadow Warrior 3 è tornato a farsi vedere con uno sneak peek della missione Doomsday Device. Come ormai abbiamo imparato ad attenderci da Flying Wild Hog, i due minuti di trailer sono ricchi di smembramenti, sangue, mostri orribili e armi ridicole. Il video mette in mostra anche il dual wielding e il nemico Gassy Obariyon.











Uccidere questo panciuto demone, oltretutto, ci permetterà di ottenere le sue armi, due minigun dal calibro decisamente fuori norma, e utilizzarle per portare devastazione presso i suoi mostruosi amici. Il video mette in mostra anche un altro modo di porre fine a chi cerca di sbarrarci la strada, cioè le trappole ambientali. Shadow Warrior 3 uscirà su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2021.