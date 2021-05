Call of Duty: Warzone si prepara ad accogliere John McClane?

Dopo che l’ultimo evento di Call of Duty: Warzone ha trasformato la mappa in una versione anni Ottanta di Verdansk, Activision pare aver deciso di omaggiare alcuni dei più influenti film d’azione di quel periodo. Dopo Rambo, infatti, è probabile che in Warzone compaia anche John McClane, scorbutico eroe di Die Hard interpretato da Bruce Willis.

L’indizio di una sua possibile comparsa proviene direttamente dall’account Twitter ufficiale di Call of Duty: Warzone, che invita i fan ad affidarsi alla compagnia fittizia Nakatomi Duct Cleaning in caso avessero bisogno di qualcuno che pulisca i condotti di aerazione di qualche edificio. Ci sembra inutile precisare che le vicende di Die Hard si svolgono all’interno del grattacielo di Nakatomi Plaza, e che il protagonista John McClane sfrutta proprio i condotti di aerazione per spostarsi da un piano all’altro e passare inosservato agli occhi dei terroristi.

Insomma, pare proprio che John McClane sia in dirittura di arrivo sui server di Call of Duty: Warzone. Resta solo da capire quando e in che forma.

Condividi con gli amici Inviare