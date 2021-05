Nuove colorazioni del DualSense potrebbero essere in arrivo

I relativamente pochi fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi una PlayStation 5 potrebbero presto avere a disposizione dei DualSense in due nuove colorazioni.

Il rumor è stato riportato dal sito spagnolo AreaJugones, che cita fonti vicine a Sony mentre lascia trapelare che la compagnia giapponese sarebbe in procinto di presentare un controller rosso e nero più un altro DualSense colorato di grigio e nero. Purtroppo non sono state diffuse immagini, quindi non sappiamo quali parti del controller verranno colorate diversamente.

Naturalmente ribadiamo che stiamo riportando delle indiscrezioni di stampa, dunque da prendere con le proverbiali molle fino a un eventuale annuncio ufficiale.

