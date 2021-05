Shadow Warrior 3: ecco uno sneak peek della missione That Damn Dam

Quale modo migliore di iniziare una nuova settimana che non un nuovo video di Shadow Warrior 3? Dopo la missione Doomsday Device rivelata pochi giorni fa, oggi è infatti il turno di That Damn Dam di ricevere uno sneak peek ad essa dedicato. Anche in questo caso, il trailer include un nemico speciale – il Seeking Shōkera – e l’arma che otterremo una volta sconfitto.











Il video include anche la sua buona dose di Arena Kills, cioè uccisioni eseguite attivando elementi speciali dell’ambiente – ma occhio a levarvi di torno prima che finiscano per centrare anche voi! Shadow Warrior 3 uscirà su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2021.