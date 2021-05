I prossimi titoli sviluppati da Ubisoft avranno il marchio Ubisoft Originals

Qualche giorno fa, l’annuncio da parte di Ubisoft di Tom Clancy’s The Division Heartland ha suscitato numerose domande. Oltre a quelle più strettamente legate al gioco, qualcuno non ha potuto fare a meno di notare che l’immagine allegata riportava la dicitura “A Ubisoft Original”. Quelli di Eurogamer, in particolare, hanno contattato un portavoce della compagnia, il quale ha confermato che d’ora in poi tutti i titoli sviluppati da studi interni della compagnia francese porteranno il marchio Ubisoft Originals.

Come giustamente sottolinea il sopracitato articolo, questa decisione non può che a sua volta far sorgere altri dilemmi. Al momento, infatti, Ubisoft non pubblica titoli di terze parti; che bisogno c’è dunque di questa differenziazione? È soltanto una scelta stilistica, o un’indicazione che la compagnia francese ha in mente darsi al publishing?