Resident Evil Village: vendite oltre 3 milioni in meno di una settimana

Ottimo debutto per Resident Evil Village, le cui vendite hanno già raggiunto e superato quota 3 milioni di unità in meno di una settimana dal lancio. Per avere un termine di paragone, Resident Evil 7 piazzò 2,5 milioni di copie nello stesso periodo di tempo.

Capcom ha inoltre approfittato dell’occasione per annunciare che l’intera saga di Resident Evil (o Biohazard in patria) ha fatto registrare vendite complessive pari a 100 milioni di copie. Un traguardo davvero importante per una serie così longeva: basti pensare che il primo episodio della sega venne pubblicato ben venticinque anni fa.

In ogni caso, precisiamo che, come spesso accade, tali cifre si riferiscono alle unità inviate ai rivenditori e non a quelle effettivamente finite nelle mani dei giocatori.

