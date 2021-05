Halo Infinite: novità in vista a breve? Nuovo trailer all'orizzonte

Cari fan di Master Chief, è molto probabile che nei prossimi giorni (o al massimo nelle prossime settimane), venga pubblicato un nuovo trailer di Halo Infinite. Joseph Staten di 343 Industries è infatti intervenuto su Twitter per stuzzicare gli appassionati della celebre saga di sparatutto, mostrando quella che sembra una successione di sequenze che vanno a formare un video nella fase di montaggio.

A questo punto non sappiamo se il filmato verrà diffuso già questo mese o se, molto più probabilmente, il trailer verrà pubblicato in occasione della presentazione che Microsoft e il team Xbox terranno durante l’E3, dunque a giugno. In ogni caso, 343 Industries ha dichiarato che svelerà alcune novità su Halo Infinite a breve, quindi armiamoci di pazienza e attendiamo buone nuove.

