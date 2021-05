Call of Duty: Warzone, Rambo arriva tra una settimana

Dopo aver stuzzicato gli utenti di Call of Duty: Warzone qualche giorno fa, ora l’arrivo di Rambo nella Verdansk anni Ottanta ha finalmente una data ufficiale.

Il personaggio interpretato da Sylvester Stallone debutterà sui server di Call of Duty: Warzone il prossimo 20 maggio, come annunciato dagli sviluppatori tramite un brevissimo teaser pubblicato su Twitter. Peccato che non sappiamo in quale forma vedremo Rambo, sebbene sia facilmente ipotizzabile che il personaggio venga incluso nel gioco come DLC a pagamento.

Nel frattempo, Activision ha lasciato intendere che anche un’altra icona della cinematografia degli anni Ottanta stia per debuttare in Call of Duty: Warzone. Stiamo parlando di John McClane, il protagonista della saga di Die Hard.

Condividi con gli amici Inviare