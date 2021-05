Guilty Gear Strive: ecco il trailer della beta in arrivo fra pochi giorni

Il rinvio di Guilty Gear Strive avrà sicuramente lasciato tanti fan dell’atteso titolo con l’amaro in bocca, ma Arc System Works ha deciso di non lasciarci del tutto a mani vuote. Lo studio ha infatti programmato una nuova open beta su PS4 e PS5, che avrà inizio alle 5:00 del 14 maggio e si chiuderà alle 16:59 del 16 maggio. Potete già dare il via al download sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.











Come possiamo vedere dal trailer, questa nuova beta includerà due personaggi aggiuntivi rispetto alla precedente e miglioramenti al sistema di lobby. In seguito agli ultimi periodi di prova, infatti, Arc System Works si è resa conto come molte critiche fossero riferite proprio a questa componente, che dunque è stata presa in esame; vedremo preso come concretamente è stata migliorata. Guilty Gear Strive, invece, lancerà ufficialmente l’11 giugno su PC, PS4 e PS5.