Galactic Civilizations IV annunciato con un nuovo trailer

A distanza di ormai cinque anni dall'ultimo capitolo della serie, sembra proprio che sia giunto il momento anche di Galactic Civilizations IV. Il nuovo titolo della famosa serie 4X è infatti stato presentato da Stardock Entertainment con un nuovo trailer.











Il sito ufficiale riporta qualche informazione sull’approccio adottato da Stardock nello sviluppare questo titolo; a quanto pare, gli sviluppatori hanno voluto riflettere su cosa era andato storto con il terzo capitolo della saga. Galactic Civilizations IV si darà infatti da fare nel creare personaggi ricchi di personalità: “Invece di avere un’IA per ciascun giocatore alieno, vogliamo che ci sia un’IA dietro ogni personaggio presente nel gioco – e la vostra civilità sarà composta da un sacco di personaggi.” L’idea è di rendere la galassia un posto più vivo, in cui ciascuna nostra decisione finisca per avere conseguenze significative. Ma ci saranno molti altri cambiamenti rispetto al passato: potete trovarne una lista completa nella pagina delle FAQ.

Il lancio di Galactic Civilizations IV è previsto per il 2022, ma Stardock ha anticipato che il gioco attraverserà una fase di Accesso Anticipato il cui lancio è previsto per questa primavera.