Nuove acquisizioni per Embracer Group e THQ Nordic

Embracer Group, la holding che possiede i publisher THQ Nordic, Koch Media e Deep Silver, ha annunciato una nuova serie di acquisizioni volte a rafforzare la posizione del gruppo nell’industria dei videogiochi.

In particolare, THQ Nordic ha acquisito Appeal Studios, realtà belga fondata dai creatori di Outcast. Il team è attualmente al lavoro su un action adventure a tema fantascientifico. Tra le acquisizioni spicca anche KAIKO, studio tedesco che ha già collaborato in passato con THQ Nordic allo sviluppo di diversi rifacimenti di giochi del passato, tra cui Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, Legend of Kay Anniversary, Darksiders: Warmastered, Darksiders II: Deathinitive Edition, e più di recente Kingdoms of Amalur Re-Reckoning.

Tramite il publisher HandyGames, Embracer Group ha poi inglobato lo studio teutonico Massive Miniteam, che sta lavorando a diversi progetti in uscita prossimamente. Embracer ha concluso questa tornata di acquisizioni con FRAME BREAK, studio svedere fondato nel 2020 che sta sviluppando un titolo cooperativo per PC e console.

Per finire, Embracer Group ha fondato anche un nuovo studio in Bosnia Erzegovina denominato Gate21 d.o.o. Questo team supporterà lo sviluppo di altri titoli in lavorazione presso le software house del gruppo fornendo strumenti di modellazione facciale 3D all’avanguardia.

Condividi con gli amici Inviare