Annunciato Stargate: Timekeepers, strategico ispirato a Stargate SG-1

Il publisher britannico Slitherine ha presentato un nuovo strategico in tempo reale ispirato alla serie televisiva Stargate SG-1 in sviluppo presso Creative Forge Games, lo studio polacco responsabile dell’ottimo Phantom Doctrine.











Stargate: Timekeepers, questo il titolo ufficiale del videogioco, permetterà ai giocatori di viaggiare attraverso lo spazio-tempo per salvare interi mondi dalla minaccia di Anubis. In particolare, Timekeepers narrerà una storia originale che parte dai presupposti della Battaglia di Antarctica illustrata sul finire della settima stagione di Stargate SG-1: qui alla comandante Eva McCain viene assegnato il compito di supportare la squadra SG-1 contro l’armata di Anubis.

Purtroppo non si conoscono altri dettagli, e anche il trailer non mostra nulla del gameplay ma solo una breve sequenza in grafica computerizzata. Sappiamo solo che il gioco vedrà la luce prossimamente su PC.