Master of Magic ritorna con un nuovo reboot in uscita nel 2022

Sviluppato da MuHa Games ed Eerie Forest Studio, Master of Magic presenterà ben quattordici razze e altrettanti maghi che competono e guerreggiano tra loro per il dominio sui mondi di Arcanus e Myrror. Slitherine afferma che questo reboot riprenderà le meccaniche che hanno reso celebre il videogioco originale, permettendo ai giocatori di destreggiarsi tra cinque scuole di magie e personalizzare il proprio avatar/leader con diciotto tratti distintivi.

Sarà possibile ricercare nuove magie, erigere città, portare a compimento rituali e sfruttare i poteri arcani per modificare la struttura stessa del mondo. Il gioco sarà disponibile su PC nel corso del 2022, quindi gli appassionati di strategia a turni dovranno armarsi di un bel po’ di pazienza.