Scarlet Nexus: in arrivo una demo su console Sony e Microsoft

Se siete rimasti incuriositi da Scarlet Nexus ma non siete ancora del tutto convinti, buone notizie per voi. Bandai Namco ha infatti annunciato che pubblicherà una demo del suo interessante action RPG, attualmente però prevista solo per console Sony e Microsoft. Questa versione di prova sarà disponibile a partire dal 21 maggio su Xbox One e Series X|S, e dal 28 maggio su PS4 e PS5. La demo ci permetterà di provare entrambi i protagonisti, ciascuno contraddistinto da un diverso stile di combattimento, e di scegliere liberamente i compagni di squadra che potremo portare con noi. La scelta è tutt’altro che secondaria: il gameplay di Scarlet Nexus prevede infatti la possibilità di “prendere a prestito” i poteri dei nostri alleati per migliorare la nostra efficacia in combattimento. Potremo così scatenare fiammegganti attacchi, diventare invisibili o teletrasportarci per il campo di battaglia.

La demo ci permetterà inoltre di sperimentare con l’equipaggiamento e con i rami di abilità di Yuito e Kasane. In aggiunta, avere dei file di salvataggio della demo sbloccherà alcuni oggetti cosmetici nel gioco completo. Gli oggetti in questione potranno essere ottenuti anche normalmente. Scarlet Nexus uscirà il 25 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.