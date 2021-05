Borderlands 3: arrivano i mini-eventi a tempo True Trials

Gearbox Software e 2K Games hanno annunciato l’arrivo dei mini-eventi a tempo limitato True Trials, disponibili già da oggi in Borderlands 3.

Questi mini-eventi creano nuove sfide per i giocatori più navigati, potenziando i boss finali nelle mappe “Proving Grounds”, aumentandone drasticamente i danni che infliggono e la loro salute. Coloro che riusciranno a superare una di queste sfide riceveranno ricompense aggiuntive. Nello specifico, ogni giovedì fino al 1° luglio una prova di “Proving Grounds” sarà temporaneamente trasformata in una “True Trial”. Coloro che riusciranno ad abbattere il boss potenziato riceveranno uno dei due oggetti leggendari scelti dal team di sviluppo di Borderlands 3. Le ricompense cambieranno di settimana in settimana, ma includeranno sempre un’arma selezionata dal bottino del gioco base e un’altra da uno dei sei add-on di Borderlands 3. Per equipaggiare il bottino che ha origine in un add-on sarà naturalmente necessario possedere l’add-on corrispondente.

Per finire, il team annuncia che dal 24 giugno sarà disponibile anche l’evento stagionale Revenge of the Cartels.

