Sony presenta due nuove colorazioni del controller DualSense

Che non sia mai detto che i produttori di console non pensano a chi ha un occhio di riguardo per lo stile, oltre che per le prestazioni. Sony ha infatti da poco presentato due nuove colorazioni per il suo DualSense: Midnight Black e Cosmic Red. Giusto per fare le cose a modo, i due nuovi controller hanno anche un reveal trailer dedicato.











Le due colorazioni saranno disponibili a partire dal mese prossimo; Sony avverte che le date specifiche dipendono dall’area, e invitano quindi chi sia interessato ad accalappiarsi queste varianti a informarsi presso i distributori autorizzati. Non solo nuovi colori, però: per festeggiare l’annuncio dei DualSense Midnight Black e Cosmic Red, Sony ha infatti annunciato che nella giornata di oggi svelerà più informazioni sia sul feedback aptico di Returnal che su altri titoli in lavorazione per PS5. Occhi aperti, dunque.