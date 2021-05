Total War: Warhammer III, Creative Assembly rivela il gameplay

Eccoci qua: come promesso qualche giorno fa, Creative Assembly ha finalmente rivelato il gameplay di Total War: Warhammer III, capitolo finale della saga ambientata nell’universo di Games Workshop. Il gameplay mostrato si è concentrato su una Survival Battle, nuova modalità che ci vede impegnati a conquistare una serie di obiettivi superando ondate consecutive di nemici. Nello specifico, la battaglia mostrata vede i Kislev impegnati a prendere d’assedio una fortezza di Khorne, conquistando tre punti vittoria, fortificando il terreno conquistato e infine affrontando un Bloodthirster, imponente demone del sanguinario dio del Caos.











Con il procedere della battaglia, oltre a costruire strutture difensive, potremo anche rinforzare le nostre unità che hanno subito perdite ed evocarne di nuovo; ovviamente, nelle fasi finali della battaglia potremo ricorrere anche a quelle più potenti, come l’enorme orso elementale che hanno a disposizione i Kislev. Quest’ultimo, in particolare, ci tornerà utile quando dovremo affrontare i demoni più imponenti: non è una buona idea mandare unità di fanteria ad affrontare un colosso di dodici metri che sputa fiamme, come potete immaginare.

Neanche questa presentazione ha fornito indicazioni più precise sulla data di lancio di Total War: Warhammer III, attualmente prevista per gli ultimi mesi del 2021. In compenso, il titolo è già disponibile per il preorder.