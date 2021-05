Annunciato Toy Soldiers HD, uscirà ad agosto su PC e console

Il publisher Accelerate Games e gli sviluppatori di Signal Studios hanno annunciato Toy Soldiers HD, versione rimasterizzata in alta definizione del videogioco strategico pubblicato più di dieci anni fa.











Questa nuova versione del gioco includerà non soltanto tutti i DLC del videogioco originale, ma anche alcuni contenuti inediti non meglio definiti. Toy Soldiers HD permetterà di vivere in prima persona battaglie tra soldatini giocattolo della Prima Guerra Mondiale, sia in solitaria che tramite il comparto multiplayer.

La versione rimasterizzata di Toy Soldiers sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch ad agosto.