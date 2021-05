World of Warcraft Classic: prezzo ridotto per la clonazione personaggio

Non manca ormai troppo tempo al lancio di World of Warcraft: Burning Crusade Classic, ma già qualcosa ha fatto infuriare i fan. Blizzard infatti aveva annunciato che la clonazione del personaggio, una funzionalità che permetterà di continuare ad utilizzarlo sia su World of Warcraft Classic che su Burning Crusade, avrebbe avuto un prezzo di 35€. Cifra che subito ha suscitato un discreto scalpore e accese proteste da parte della comunità; e così, lo sviluppatore ha dovuto rivedere i suoi piani.

Sul forum ufficiale, Blizzard ha spiegato di aver originariamente basato questo prezzo “sul valore degli altri oggetti e servizi opzionali”, ma di aver recepito chiaro e tondo il messaggio ricevuto dalla comunità. Il nuovo prezzo per la clonazione, dunque, sarà di 15€; il servizio sarà attivato a partire dalla prossima settimana, assieme alla pre-patch per Burning Crusade Classic.