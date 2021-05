Attenzione al falso software MSI Afterburner in circolazione

Tramite un comunicato stampa, MSI ha diffuso un avviso in merito a un’imitazione di MSI Afterburner in circolazione. Questo programma viene diffuso tramite un sito web che si spaccia per quello ufficiale; se vedete apparire nella barra degli indirizzi la dicitura afterburner-msi.space, sappiate che siete nel posto sbagliato. Il sito in questione ospita virus, trojan, keylogger e altri tipi di programmi dannosi e, ovviamente, non è in nessun modo associato con MSI, che sta mettendo in atto le misure necessarie perché sia rimosso.

Il sito web ufficiale di MSI Afterburner non è in alcun modo compromesso, e se volete andare sul sicuro, assicuratevi di scaricare solo da lì il tool di overclocking.